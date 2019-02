Horner hecht weinig waarde aan tijden: ’Kun je beter uitzetten’

Pierre Gasly, de nieuwe ploeggenoot van Max Verstappen bij Red Bull, reed de vijfde tijd (1.19,814). De coureurs gaan dinsdag na een middagpauze opnieuw de baan op.

Max Verstappen komt niet in actie. Hij reed maandag al zijn eerste rondjes met zijn nieuwe bolide RB15. De Limburger kwam tot 128 ronden en zijn beste tijd was: 1.19,426. Sebastian Vettel was in zijn Ferrari de snelste: 1.18,161.

Red Bull-baas Christian Horner hechtte nog geen waarde aan de tijden. ,,Je kunt beter de timing uitzetten. Het gaat deze week over kilometers maken", aldus Horner.

