Video: Ronald de Boer verslaat golfprofs

De 49-jarige De Boer heeft zijn voetbalschoenen al tijden aan de wilgen gehangen, maar voor een potje golfen is hij wel te porren. Vanaf de tee legde hij zijn bal prachtig weg. De golfprofs (Clément Sordet, Brett Rumford en Adrien Saddier) waagden ook een poging, maar het was De Boer die als winnaar uit de strijd kwam.

Op dag twee van de KLM Open, het meest prestigieuze golftoernooi van Nederland, deed De Boer mee aan een kleine wedstrijd. Hij versloeg de profs op de dertiende hole en won twee vliegtickets voor een Europese KLM-bestemming naar keuze. Een tripje naar zijn tweelingbroer Frank, die in de VS werkt als trainer van MLS-team Atlanta United, zit er dus helaas niet in.

Bij de 100e editie van de KLM Open is alle hoop in Nederland gevestigd op Joost Luiten. De Nederlander schreef het toernooi twee keer eerder op zijn naam, in 2014 en 2016. Na dag één stond Luiten op de zeventiende plaats met een score van 69.

