Kvitova en Halep naar derde ronde in Dubai

De als tweede geplaatste Kvitova rekende in drie sets af met haar landgenote Katerina Siniakova. De finalist bij de Australian Open won de wedstrijd met 6-7 (3) 6-4 6-4.

De als derde gerangschikte Halep had twee sets nodig om de Canadese Eugenie Bouchard te verslaan, 7-6 (4) 6-4. Halep stond vorige week in de finale van het toernooi in Doha, waarin ze verloor van de Belgische Elise Mertens.