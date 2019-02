Benfica heeft vertrouwen in trainer Lage

Lage heeft sinds januari de taken overgenomen van de ontslagen Rui Vitoria. Hij heeft weinig ervaring als hoofdtrainer en voetbalde in het verleden alleen als amateur. Hij trainde wel verschillende jeugdteams van Benfica, dat tweede staat in de Portugese competitie op een punt van koploper FC Porto.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik