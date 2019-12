Dit zijn de gevaren voor de Nederlandse handbalsters

Het Nederlands team viert de overwinning op Servië tijdens het WK handbal. Ⓒ ANP

KUMAMOTO - Van de zes landen in Groep 1 van de hoofdfase hebben de Nederlandse handbalsters de beste papieren voor een plek in de halve finale. Met vier punten staan ze aan kop. De ploeg van de Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade heeft na de zeperd in de WK-ouverture tegen Slovenië op een geweldige manier veerkracht getoond. Er is echter geen tijd om te verslappen, want Duitsland, Denemarken en Zuid-Korea mogen niet worden onderschat.