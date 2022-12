Neville over transfer Ronaldo: ’Verdrietig einde van carrière’

,,We gaan hem allereerst natuurlijk veel minder kunnen zien’’, stelt Neville bij Sky Sports. ,,Zijn keuze vertelt ons een aantal dingen. Ten eerste hoe serieus Saoedi-Arabië het voetbal neemt. Als je honderden miljoenen euro’s investeert in één speler, probeer je voor de langere termijn je competitie te versterken.”

Bovendien denkt Neville ook dat het niet de eerste keuze van de Portugees was om naar Azië te trekken. ,,Bij Cristiano kreeg ik het gevoel dat hij, in ieder geval de rest van dit seizoen, in een van de grote competities in Europa wilde blijven. Dat hij meer doelpunten had willen maken. Hij had het liefst een Champions League-club willen vinden.’’

,,Het zegt me ook dat dit aanbod onthutsend groot is. De club in Europa zal niet gekomen zijn voor hem, dit was zijn optie om door te gaan. Dat is wel verdrietig einde. We hebben op het hoogste niveau waarschijnlijk het laatste van Ronaldo gezien.’’