Schalke 04-trainer gunt tweede keeper basisplaats in CL

„Dankzij hem hebben we ons voor deze competitie gekwalificeerd”, zei trainer Domenico Tedesco. „Daarom kies ik voor hem. Dat is wel zo eerlijk man”, maakte de coach een kleine woordspeling op de naam van de keeper.

De dertigjarige Fährmann heeft dit seizoen zijn basisplaats verloren aan de twintigjarige Alexander Nübel, die zaterdag in het competitieduel tegen FSV Mainz 05 wel weer de voorkeur krijgt. Tedesco beschikt over een nagenoeg fitte selectie voor de krachtmeting met het favoriete Manchester City. Alleen voor Breel Embolo en Benjamin Stambouli komt het eerste duel in de achtste finales nog te vroeg.

„We zijn zeker niet de favoriet”, erkende Tedesco. „We moeten alles geven en hopen op een supergoede dag. Daar hebben we ook wel behoefte aan”, stelde de trainer van de huidige nummer veertien van de Bundesliga.