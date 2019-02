Ferrari opnieuw snel bij testdag

Charles Leclerc zette tijdens zijn officieuze debuut voor de Italiaanse renstal de beste tijd neer: 1.18,247. De opvolger van de Fin Kimi Räikkönen bij Ferrari reed bovendien de meeste ronden: 157.

Een dag eerder had teamgenoot Sebastian Vettel dezelfde 'dubbel' behaald. De Duitser reed 169 rondjes, met een beste tijd van 1.18,161. Leclerc, die in de ochtendsessie de snelste dagronde liet noteren, was dinsdag iets langzamer dan Vettel.