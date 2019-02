Verrassend verlies Australian Open-kampioene

De nummer één van de wereldranglijst liet zich in de tweede ronde verrassen door Kristina Mladenovic uit Frankrijk. De nummer 67 van de wereldranglijst zegevierde met twee keer 6-3. Het duel was na 67 minuten afgelopen.

Osaka, die vorige week met haar coach Sascha Bajin brak, kwam geen moment in haar ritme. De Aziatische tennisster, vrij in de eerste ronde, serveerde matig en liet 25 onnodige fouten noteren. Ze sloeg nog wel 19 winnende punten, tegen 16 van Mladenovic, maar dat was veel te weinig voor de zege.

Mladenovic boekte haar eerste overwinning op een speelster die op de hoogste positie staat op de wereldranglijst. Ze benutte zeven van de tien breakpoints die ze tegen Osaka afdwong en wist daardoor op de beslissende momenten toe te slaan. De Française speelt in de achtste finales tegen de Spaanse Carla Suárez Navarro.