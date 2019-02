Sandler in selectie City voor CL-duel

De Engelse verdediger en Braziliaanse spits zijn vanwege respectievelijk lies- en hamstringklachten niet meegereisd naar Gelsenkirchen. ,,Het zijn geen grote problemen, maar wel groot genoeg om deze wedstrijd te moeten overslaan'', zei manager Pep Guardiola, die ook de al langer geblesseerde linksbacks Benjamin Mendy en Fabian Delph mist.

Stones en Jesus deden zaterdag nog 90 minuten mee in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Newport County (1-4). De Belgische verdediger Vincent Kompany, die begin januari zijn laatste wedstrijd speelde, is wel mee naar Duitsland. Philippe Sandler maakt ook deel uit van de selectie van Guardiola. De 22-jarige Amsterdammer kreeg afgelopen maand al een paar keer speeltijd in bekerduels.