Tourwinnaar Thomas heeft ’partyscene’ achter zich gelaten

Geraint Thomas: „Ik wilde weer moe zijn van trainen in plaats van het nachtleven.” Ⓒ AFP

BRUSSEL - Hij heeft de ’partyscene’ inmiddels achter zich gelaten. Geraint Thomas is weer fit, fris en gemotiveerd, maar de titelverdediger is desondanks een onzekere factor voor deze Tour de France. Thomas vertelt echter met een brede grijns dat hij de ganse winter vooral bezig is geweest om zijn overtollige kilo’s te verliezen. „Man, ik had de Tour gewonnen, het hoogste wat je als wielrenner kunt bereiken. Natuurlijk heb ik dat met heel veel feestjes gevierd.”