Drie Nederlanders op openingsdag US Open

Robin Haase en Richel Hogenkamp spelen maandag op respectievelijk baan 10 en baan 8 de openingspartij. Het programma start om 11.00 uur lokale tijd, 17.00 uur in Nederland.

Kiki Bertens komt maandag ook in actie. De Westlandse pupil van coach Raemon Sluiter, als 24e geplaatst, speelt de tweede partij op baan 9 en treft Maria Sakkari uit Griekenland. Haase, die voor het eerst tot de geplaatste spelers behoort op een grandslamtoernooi, neemt het op tegen de Brit Kyle Edmund. Hogenkamp staat tegenover Arina Rodionova uit Australië. Debutante Lesley Kerkhove, die via de kwalificaties doordrong tot het hoofdtoernooi, heeft een dag rust.

Hoogtepunt van de openingsdag is de confrontatie in het Arthur Ashe-stadion tussen de als tweede geplaatste Simona Halep uit Roemenië en Maria Sjarapova. De Russin, in 2006 winnares in New York, heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Sjarapova maakte in april haar rentree na een dopingschorsing, maar ontbrak daarna om verschillende redenen op Roland Garros en Wimbledon. Op de US Open viert de voormalige nummer één van de wereld haar terugkeer op een grand slam.

De Spaanse Garbiñe Muguruza, winnares van Wimbledon, en tweevoudig kampioene Venus Williams komen maandag ook in actie.