Lewis Hamilton snoept pole position af van Max Verstappen in Hongarije

De zevenvoudig wereldkampioen was op de Hungaroring slechts drie duizendsten van een seconde sneller dan Verstappen tijdens een zinderende kwalificatie. Voor Hamilton is het zijn eerste pole position sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2021. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri bezetten zondag de tweede startrij.

Tekst gaat verder onder de tweet

Bandentest

De kwalificatie had een ander verloop dan normaal het geval is. In Q1 mochten coureurs alleen de hardste band gebruiken, in Q2 het medium-rubber en de top-10 in Q3 konden alleen gebruikmaken van de zachtste band. De test wordt begin september nog een keer herhaald in Monza. Omdat coureurs over het hele weekeinde maar elf in plaats van dertien sets tot hun beschikking hadden, werden de banden tijdens de trainingen vooral gespaard om genoeg munitie over te houden voor de kwalificatie en de race.

Ricciardo

In Q1 was George Russell (Mercedes) het grootste slachtoffer. Hij kwam niet verder dan de achttiende tijd. Ook Alex Albon, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen en Logan Sargeant overleefden de eerste schifting niet. Tsunoda werd zodoende direct verslagen – zij het met een minimaal verschil – door Daniel Ricciardo, de opvolger van Nyck de Vries bij AlphaTauri, die de vijftiende tijd neerzette en dus wel doorstootte naar Q2. Verrassenderwijs zette Zhou Guanyu de snelste tijd op de borden, voor Verstappen en Pérez. De Nederlander klaagde net als in de afsluitende training over een gebrek aan grip aan de voorkant.

Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie. Ⓒ ANP/HH

Tijd afgenomen

Verstappen was in Q2, op de medium-band dus, aanvankelijk direct de snelste. Zijn tijd werd echter afgenomen nadat hij de baanlimiet overschreed in bocht 5. De Red Bull-coureur moest met een paar minuten op de klok dus opnieuw aanzetten en reed op vers rubber naar een ’veilige’ derde tijd, op twee tienden van Lando Norris. Lewis Hamilton noteerde vlak achter zijn landgenoot de tweede tijd.

Carlos Sainz (Ferrari) kwam niet verder dan de elfde stek en liep Q3 zodoende mis. Hij was slechts twee duizendsten langzamer dan Fernando Alonso, die de laatste sessie dus net wel haalde. Ook Esteban Ocon, Ricciardo, Lance Stroll en Pierre Gasly haalden de top-10 niet.

Bekijk ook: Herbeleef hier hoe Hamilton Verstappen te snel af was in de kwalificatie

Apotheose

Op de zachtste band leek Verstappen in de beslissende fase alsnog orde op zaken te stellen. Hij was in Q3 lange tijd de snelste, maar kon tijdens zijn tweede run zijn daarvoor neergezette tijd niet verbeteren. Hamilton profiteerde en ging er net aan met de snelste tijd vandoor. Norris volgde niet ver achter Hamilton en Verstappen. Hij en Piastri toonden aan dat de McLaren na Silverstone ook op de Hungaroring dus erg competitief is. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez slaagde er nu wel in om Q3 te bereiken, maar kwam daarin niet verder dan de negende tijd.