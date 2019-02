Kane sneller terug dan verwacht

De 25-jarige aanvaller heeft de training hervat na de enkelblessure die hij op 13 januari tegen Manchester United opliep. De aanvoerder van de Engelse ploeg kan zaterdag in de uitwedstrijd tegen Burnley alweer van de partij zijn, terwijl aanvankelijk de prognose was dat hij pas begin maart zou kunnen terugkeren op het trainingsveld.

Zonder Kane werden de Spurs in de afgelopen periode uitgeschakeld in de League Cup en in de FA Cup. In de Premier League daarentegen won Tottenham vier keer op rij zonder de clubtopscorer, die dit seizoen in alle competities twintig keer doel trof. De Spurs hebben als nummer drie in de Premier League vijf punten minder dan koploper Liverpool en runner-up Manchester City, dat een wedstrijd meer heeft gespeeld.