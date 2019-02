Historische scheuring dreigt in biljartwereld

De president van de wereldbiljartbond (UMB), de Egyptenaar Farouk El Barki, heeft harde maatregelen aangekondigd tegen spelers en organisatoren in Zuid Korea. ,,Wij zullen al het nodige doen om de UMB overeind te houden. Er zullen harde maatregelen worden genomen tegen spelers en officials die zich bij die liga aansluiten. Ze zullen voor lange tijd uit onze organisaties worden gezet…”, liet Barki bij de slotceremonie van het eerste wereldbekertoernooi in Turkije weten.

Het was de Duitser Werner Bayer die in 1986 een professionele biljartorganisatie begon en de spelers aantrekkelijke prijzen in het vooruitzicht stelde. Tot dan werden de internationale kampioenen geëerd met kralen en kettingen en bloemen. Bij de BWA kreeg de winnaar van een toernooi een cheque van 50.000 DM. Het gevolg was dat iedereen die zich bij deze organisatie aansloot voor vele jaren bij de reguliere bonden werden geschorst. Dick Jaspers mocht enkele jaren niet deelnemen aan nationale en internationale kampioenschappen die onder de vleugels van de bij de UMB aangesloten federaties werden georganiseerd. Maar de BWA ging ten onder aan het eigen succes en nam de UMB dankbaar de opgebouwde structuur over.

In Zuid Korea rommelt het al geruime tijd en nog recentelijk was er een conflict over de uitzendrechten. Biljarten is in Zuidoost Azië erg populair en alleen al in Seoel zijn twee televisiestations die 24 uur per dag niets anders dan driebanden uitzenden. De UMB heeft een exclusief contract met de Franse organisatie Kozoom gesloten, die alle beelden verzorgt en exploiteert, waartegen een Koreaanse televisiezender bezwaar maakte en dreigde eigen toernooien te gaan organiseren om voldoende content voor de kijkers te hebben. Dit conflict kon nog worden opgelost, maar de onvrede over het functioneren van de wereldbiljartbond bleef bestaan. Achter de plannen in Korea zouden twee grote, internationale elektronicabedrijven zitten, die een grote zak geld in het vooruitzicht hebben gesteld.

De mogelijke scheuring komt op een ongelukkig moment, want internationaal zit het driebanden in de lift. Het prijzengeld is flink gestegen en ook het aantal toernooien is behoorlijk gegroeid.