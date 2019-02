Gewilde Susic blijft bij VVV

Tino-Sven Susic in duel met Hakim Ziyech Ⓒ Hollandse Hoogte

VVV kan ook volgend seizoen beschikken over Tino-Sven Susic. De Limburgse club heeft de optie in het contract van de Bosnische middenvelder gelicht. Susic (27) ligt daardoor ook komend voetbaljaar vast in Venlo.