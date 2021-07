Het is vooral te hopen dat de geschiedenis zich in de wielersport niet herhaalt

Een aantal van de hoofdrolspelers van deze Tour de France: Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Wout van Aert, Mark Cavendish en Wout Poels. Ⓒ ANP/HH

Hoewel de strijd om de gele trui al na acht dagen in het voordeel van Tadej Pogacar was beslist, was deze Ronde van Frankrijk er één waar nog flink over nagepraat zal worden. Uitroeptekens werden er geplaatst achter het sensationele verloop van het leeuwendeel van de 21 etappes, maar ook blijven er vraagtekens hangen over geruchtmakende zaken die traditioneel in de Tour naar boven komen drijven.