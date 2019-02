Veranderingen voor Verstappen in Formule 1 op een rij gezet

Max Verstappen samen met zijn nieuwe bolide RB15. Ⓒ Illustratie/Redactie Verrijking

Max Verstappen is afgelopen maandag aan de twee testweken van zijn nieuwe bolide begonnen. De 21-jarige Limburger stapt vandaag opnieuw in de RB15 en komt volgende week ook nog twee keer in actie op het circuit van Barcelona. Ten opzichte van vorig seizoen zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij.