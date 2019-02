’Jaap Stam dé man voor Feyenoord?’

,,Stam is een voormalig topspeler, een oud-international die bij topclubs in de grootste competities van Europa in de keuken heeft gekeken en die in Nederland als speler uitkwam voor PSV en Ajax’’, zegt Driessen.

Stam is bij PEC Zwolle aan de slag gegaan om de vacature van de tussentijds vertrokken John van ’t Schip op te vullen. Hij was eerder werkzaam in Engeland, waar hij met Reading lang in de race was voor promotie naar de Premier League en waar hij door een gebrek aan investeringen later weinig mogelijkheden meer kreeg.

