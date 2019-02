Bayern houdt stand op Anfield

In een tegenvallend op Anfield hielden de Britse en Duitse grootmacht elkaar in evenwicht. De vijfvoudig winnaars van de belangrijkste Europa Cup kwamen niet tot scoren: 0-0. Op 13 maart volgt de return in de Allianz Arena.

Beide ploegen kreeg een aantal kansen om de score te openen. Zo kon Mohamed Salah net niet genoeg kracht zetten om een lange bal in één keer in het doel te volleren. Robert Lewandowski stuitte namens de Duitse formatie op Liverpool-goalie Alisson Becker.

Georginio Wijnaldum schermt de bal af. Ⓒ AFP

De grootste kans voor rust kwam op naam van Sadio Mané. De aanvaller uit Senegal kwam recht voor het doel in scoringspositie, maar frommelde de bal net naast. Bij de thuisploeg stond de van een griepje herstelde Georginio Wijnaldum in de basis. Virgil van Dijk ontbrak door een schorsing. Aan Bayern-kant was de geblesseerde Arjen Robben absent.

Ook in de tweede helft kreeg Mané een kans. De aanvaller kreeg de bal echter niet voorbij Manuel Neuer. De doelman van de Dutisers was attent bij de eerste paal. Verder gebeurde er weinig in de tweede helft, waardoor het vuurwerk van het returntreffen in Zuid-Duitsland moet komen.