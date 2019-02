Barça nog lang niet klaar met Depay & co

De ploeg van trainer Ernesta Valverde kwam in Frankrijk niet verder dan een gelijkspel: 0-0. Vooral na de rust had Barcelona een overwicht, maar hadden de steraanvallers het vizier niet op scherp staan in het heenduel van de achste finales.

Martin Terrier was namens Lyon in de eerste helft het dichtst bij een doelpunt. De 21-jarige Fransman raakte met een ziendend schot de lat. Zijn poeier werd ook nog licht getoucheerd door Barça-goalie Marc-André ter Stegen.

Messi troeft Depay af. Ⓒ AFP

De grootste kans aan Catalaanse zijde was ervoor Ousmane Dembele. De aanvaller van Barcelona stuitte op doelman Anthony Lopes. Lyon-aanvaller Memphis Depay kwam voor de rust nauwelijks in het spel voor. Hetzelfde gold voor Lionel Messi aan de andere kant.

In de tweede helft liet Depay zich direct zien. Een schot van de 25-jarige aanvaller ging rakeling langs het doel van de gasten. De aanvalsleider van het Nederlands elftal maakte vorig seizoen negentien doelpunten in de Ligue 1. Dit seizoen staat de teller op vijf goals in de Franse competitie. In de Champions League maakte Depay één doelpunt.

Barça dringt aan

Na de rust toonde ook Messi zich een stuk actiever en namen de gasten de overhand. De 31-jarige Argentijn testte halverwege de tweede helft Lopes met een aardig schot. Ook Luis Suarez werd gevaarlijk, maar de spits uit Uruguay frommelde de bal naast.

Luis Suarez mist een aantal kansen. Ⓒ Reuters

Suarez kreeg na zeventig minuten de beste kans. Op aangeven van Jordi Alba knalde de voormalig Ajacied echter net naast met zijn linkerbeen. Lopes redde bekwaam op een poging van Philippe Coutinho. Messi gaf Sergio Busquets nog een uitstekende schietkans, maar opnieuw was Lopes scherp.