Lodewijk Asscher Ⓒ ANP

Lodewijk Asscher schrok toen hij Marco van Basten op tv ’Sieg Heil’ hoorde zeggen. „Want het refereert voor mij zo aan de oorlog dat ik me niet kan voorstellen dat je daar een grapje over maakt”, aldus de PvdA-fractievoorzitter in de voetbalpodcast van De Telegraaf.