Wijnaldum: ’Dat is heel vervelend’

„Dat is heel vervelend. Het positieve is dat we geen goals hebben tegengekregen”, vertelde de 28-jarige middenvelder aan Ziggo. We waren erg ongelukkig in het afmaken van de kansen. Normaal gesproken maken we er wel één of twee in zo’n duel. Dit gebeurt ons niet vaak.”

Wijnaldum kampt de laatste tijd af en toe met fysieke klachten, en was ook dinsdagavond niet helemaal fit. „Maar dat is niet één voetballer. Ik probeer er het beste van te maken. Volgens mij ben ik bezig aan een constant te zijn.”

Onder veel fans van Liverpool wordt de eerste landstitel sinds 1990 belangrijker gevonden dan een vijfde tromf in de belangijkste Europa Cup. „Dat leeft meer bij de mesen in Liverpool, omdat we al zo lang geen kampioen zijn geworden. Wij willen op alle fronten presteren”, aldus Wijnaldum.

