Anderlecht boos over beslaglegging

Volgens de manager heeft hij nog recht op geld van de Belgische club van trainer Fred Rutten voor verrichte werkzaamheden. Anderlecht weigert echter te betalen, omdat er te veel onduidelijkheden zijn in de transacties van Bayat.

„Er bestaan wegens gebrek aan transparantie, twijfels rond sommige transfers die hij uitvoerde als afgevaardigde van Anderlecht. De club heeft dit aan Bayat gecommuniceerd, net als de gevolgen, namelijk een staking van de betaling. We hebben hierop echter geen reactie ontvangen. De club is dan ook verontwaardigd dat hij nu een beslag legt op de tegoeden van Anderlecht”, liet de Brusselse club weten.

Bayat werd in oktober vorig jaar opgepakt in het kader van het omvangrijke onderzoek (Propere Handen) naar illegale praktijken in het Belgische voetbal. Daarbij werden tientallen personen verhoord. Na ruim een maand mocht Bayat na betaling van een borgsom naar huis. Hij wordt onder meer verdacht van zelfverrijking.