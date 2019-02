’Ergste van prostaatkanker was dat ik niet meer kon golfen’

Enkele citaten uit het interview met De Kromme:

„Als ik erop terugkijk, denk ik vooral: Zo, dat heb ik gehad. Misschien klinkt het raar, maar het is me honderd procent meegevallen. Tegen de behandelingen heb ik nooit opgezien. Ik weet nog dat ik zelfs een beetje vrolijk naar mijn eerste sessie ging. En waarom niet? De dokter had gezegd dat het goed ging komen, dus dat was duidelijk.”

„Er is dus veel afgelachen in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis. Er moesten drie goudstaafjes in mijn lichaam worden gebracht om exact de plaatsen te kunnen bepalen waar ik bestraald moest worden. Dat deed even pijn, waarop de dokter zei: ’Voordeel is wel dat je nu meer waard bent’.”

„Een paar maanden geleden was er die dubbele longembolie. Een soort van trombose, die met 35 spuiten en bloedverdunners is verholpen. Bleek het gevolg van de bestralingen te zijn die ik tijdens de behandeling tegen kanker kreeg.”

„Het ergste was dat ik niet meer kon golfen. Daar had ik echt de kolere over in. Daarom ben ik blij dat ik nu weer kan golfen, want met bewegen hou ik mijn lijf in conditie.”