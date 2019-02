’Enorm heftig als een teamgenoot zoiets overkomt’

Zie je langzamerhand iets vergelijkbaars ontstaan als in het kampioensjaar in de Eredivisie?

„Ieder seizoen en iedere spelersgroep heeft natuurlijk zijn eigen kenmerken, maar wat je wel ziet, is dat er na zo’n mooie reeks iets groeit in een groep. Dat herken ik wel vanuit ons kampioensjaar, waarin we ook zulke mooie series neerzetten.”

Jullie hebben na een wisselvallige eerste seizoenshelft inmiddels de langst lopende zegereeks in Europa. Wat is daarvoor cruciaal geweest?

„Wat heel belangrijk is geweest in die reeks, is dat we de defensieve organisatie op orde hebben gekregen. Dat is ontstaan na de 2-5 thuisnederlaag tegen Jong Ajax. In de negen duels daarna hebben we maar drie tegengoals geïncasseerd. Daarnaast hebben we voorin jongens die altijd kunnen scoren. Dat is een combinatie die het goed doet.”

Speerpunt van jullie spel is de Spaanse aanvaller Aitor Cantalapiedra. Wat vind je van hem?

„Als je Aitor ziet, dan zie je direct dat het echt een mannetje is. Hij doet het fantastisch. Er gaat zoveel dreiging uit van zijn spel en met zijn vrije trappen heeft hij een geweldig wapen. Hij is heel belangrijk voor ons.”

Wat voor impact had afgelopen week het persoonlijke leed van Jari Oosterwijk, wiens moeder plotseling is overleden?

„Het is enorm heftig als een van je teamgenoten zoiets verschrikkelijks overkomt. We zijn met het team bij het condoleren geweest en proberen Jari te steunen. Het belangrijkste is dat je iemand die zoiets overkomt de tijd gunt om ermee om te gaan. Het was een mooi gebaar van Aitor, dat hij een shirtje met de naam van Jari liet zien toen hij scoorde tegen Jong PSV. Zo’n gebaar is wel kenmerkend voor de sfeer in de groep. De jongens komen uit alle windstreken en er zijn veel huurlingen, maar toch is dit een groep die heel goed met elkaar omgaat. Dat is heel belangrijk als je succes wil hebben.”

Promotie is vanuit financieel oogpunt een must. Wat merk je daarvan als speler?

„Natuurlijk merk je dat er veel druk op zit bij de club. De situatie is bekend. Alleen denk ik wel dat het positief uit kan pakken dat er veel jongens zijn die uit het buitenland komen en die daar veel vrijer in staan.”

De steun van jullie supporters is indrukwekkend. Wat voor invloed heeft dat op jullie?

„Er is de laatste jaren heel veel misgegaan bij de club. Eigenlijk het enige wat net zo goed is als vroeger - en misschien zelfs nog wel beter - zijn de supporters. Overal reizen ze mee naar toe en zorgen ze voor sfeer. We doen onderhand of het heel normaal is, maar dat is het niet. Die steun geeft ons als ploeg een positieve boost, maar soms ook wel extra druk. Dat was vooral zo aan het begin van het seizoen in thuiswedstrijden. Dan werd verwacht dat FC Twente wel even gemakkelijk zou winnen, maar zo ver waren we nog helemaal niet.”

Je bent vanuit de Australische zon teruggekeerd naar FC Twente. Hoe bevalt het je tot nu toe?

„Het leven in Australië was geweldig, maar de voetbalbeleving in Nederland heb ik wel gemist. Ik vind het een mooi project bij FC Twente. De club zat in een diep dal en ik had altijd al de wens om ooit bij FC Twente terug te keren. Het is afwachten of het uiteindelijk ook een succes wordt. We zijn goed bezig, maar er zijn nog dertien wedstrijden te spelen. We moeten dit niveau zien vast te houden, want de weg is nog lang.”