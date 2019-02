Verstappen: ’15 miljoen door het putje’

Het zou inhalen moeten bevorderen, onder meer die nog bredere en ook versimpelde voor- en achtervleugel. Max Verstappens team Red Bull Racing ziet het vooral als veel gedoe om niets. Om geldverspilling ook. De coureur zelf is het daar wel mee eens.

„Eigenlijk is er gewoon 15 miljoen euro door het putje gespoeld”, stelt Verstappen klip en klaar tijdens de tweede testdag op het Circuit de Catalunya, waarop hij zelf niet in actie komt op de baan. „Ze dachten dat we heel veel downforce (neerwaartse druk, red.) gingen verliezen, maar dat is helemaal niet het geval. Ik denk dat tijdens de eerste wedstrijd in Australië iedereen wel weer hetzelfde heeft gevonden. Je ziet het hier al aan de rondetijden. Het gaat nu al enorm hard.”

Sinds de invoering van de bredere auto’s in 2017 is inhalen (nog) moeilijker geworden in de Formule 1. De aerodynamische veranderingen voor dit seizoen zouden ervoor moeten zorgen dat een voorligger beter te volgen is en het DRS-systeem beter zou moeten werken, maar volgens Verstappen en Red Bull zet dat dus geen zoden aan de dijk. Ze staan overigens lang niet alleen in hun scepsis. De bredere vleugels zouden overigens ook zomaar voor nog meer ongelukken kunnen zorgen tijdens bijvoorbeeld de vaak chaotische starts van een Grand Prix.

Ook de vorig jaar groots aangekondigde voorgenomen, grote regelwijziging in de sport vanaf 2021 – onder meer een budgetplafond en eenvoudige motoren – is nog altijd niet definitief. Zeker de grote teams, en fabrikanten, Mercedes en Ferrari zijn fel tegenstander.

Dat zijn allemaal problemen voor later. Vandaag test Verstappen met flink wat andere onderdelen de RB15 nogmaals, nadat zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly gisteren tot 92 rondjes kwam en aan het einde van de middag nog de boarding in spinde. Zonder grote gevolgen.

„Het is echt belangrijk dat we kunnen zien hoe de onderdelen het uithouden. Zowel van de motorkant, als van de auto. Want daar zijn we vorig jaar natuurlijk wel een paar keer op uitgevallen”, aldus Verstappen, die zich nog niet helemaal in de kaarten laat kijken. „Ik laat op dit moment gewoon niet te veel los. Maar….de auto is sowieso niet slecht. We hoeven nu nog niet veel te zeggen. We moeten gewoon zorgen dat de auto hard gaat.”