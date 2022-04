Wie heeft het zwaarste programma in titelrace: Ajax of PSV?

Ajax

Thuis: PEC Zwolle - 16e (26 punten)

Uit: AZ - 5e (58 punten)

Thuis: SC Heerenveen - 11e (34 punten)

Uit: Vitesse - 6e (44 punten)

PSV

Willem II (thuis) - 17e (26 punten)

Feyenoord (uit) - 3e (64 punten)

NEC (thuis) - 10e (35 punten)

PEC (uit) - 16e (26 punten)

Maar wie heeft (op papier) het zwaarste programma? Dat blijft lastig te zeggen: vorm is ongrijpbaar en kan per week verschillen. Statistisch gezien lijkt PSV echter in het voordeel. De tegenstanders van de ploeg van Roger Schmidt verzamelden tot dusver minder punten dan die van Ajax: 151 om 162.

Ook wanneer je de ranglijstposities van de tegenstanders van PSV bij elkaar optelt, lijkt de bekerwinnaar in het voordeel ten opzichte van Ajax: 46 om 38. Daarbij aangetekend, dat degradatiekandidaten soms nog iets extra’s kunnen in de strijd om lijfsbehoud. PEC en Willem II zijn bijvoorbeeld nog in een felle strijd om lijfsbehoud verwikkeld.

