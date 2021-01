FC Barcelona voorlopig zonder verdediger Araujo

De 21-jarige Araujo bleef zaterdag op de bank zitten in de met 4-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Granada. De oud-Ajacieden Frenkie de Jong en Sergiño Dest werden in de tweede helft gewisseld door Koeman, op het moment dat de eindstand al op het scorebord stond. Ook Lionel Messi, goed voor twee doelpunten, ging uit voorzorg eerder naar de kant.

Barcelona is opgeklommen naar de derde plaats in de Spaanse voetbalcompetitie, op 4 punten van koploper Atlético Madrid dat wel drie wedstrijden minder speelde. De ploeg van Koeman neemt het woensdag op tegen Real Sociedad, in de halve finales van het toernooi om de Spaanse Supercup. De finale is volgende week zondag.