Klopp na 0-0 tegen Bayern: ’Geen droomresultaat’

Een ramp is het doelpuntloze gelijkspel niet voor zijn ploeg, zei hij. „Het is niet de wedstrijd geworden waar we van droomden, zoals we die in de Champions League weleens gehad hebben. Qua resultaat is het oké.”

Liverpool kreeg op het eigen Anfield wel heel wat kansen. ”We hebben het onszelf vandaag moeilijk gemaakt met de laatste pass. Zo’n tien tot twaalf keer hebben we een veelbelovende situatie verprutst. We kunnen beter voetballen, we hadden het beter moeten doen.”

