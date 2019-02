’Hoofd leegmaken en nu weer doorgaan’

Na FC Emmen (2-2) en FC Utrecht (2-2) leverde de koploper zaterdag ook bij sc Heerenveen twee punten in, weer 2-2. De mindere resultaten zorgen voor enig chagrijn bij PSV, maar van paniek is geen sprake. Daar is simpelweg geen aanleiding toe, zegt Nick Viergever. Bovendien is de voorsprong met Ajax in vergelijking met eind december opgelopen van twee tot vier punten.

„Het feit blijft dat onze statistieken goed zijn. We krijgen nog steeds heel weinig doelkansen tegen, maar de ballen gaan er nu wel in. De tegenstanders zijn heel effectief. We creëren ook genoeg kansen, maar het scoren gaat nu op sommige momenten moeizamer”, wijst de verdediger op sportcomplex De Herdgang op cijfers van de laatstgespeelde duels. „Het gevoel dat overheerst is dat we ook wel een beetje pech hebben gehad. Utrecht schiet twee keer tussen de palen en het levert twee doelpunten op. Heerenveen krijgt drie kansen en daar gaan er twee van in.”

PSV stond in de eerste zeventien competitiewedstrijden totaal slechts 91 minuten op achterstand. Daar zit de laatste duels ook het verschil. Zowel FC Utrecht als sc Heerenveen opende tegen de Eindhovenaren al vroeg de score en verdubbelde die voorsprong nog voor rust. PSV richtte zich in beide duels na de pauze op en kwam in de slotfase langszij. Vorig seizoen scoorde PSV ook geregeld tegen het einde van de wedstrijd, maar toen was het vaak het winnende doelpunt in plaats van de gelijkmaker.

„Het kenmerkt ons wel dat we niet opgeven en blijven gaan”, aldus de 29-jarige Viergever, die stelt dat het puntenverlies tegen Heerenveen snel is verwerkt door de PSV’ers. „We zijn een dag vrij geweest en hebben onze zinnen kunnen verzetten. Het was fijn om ons hoofd even leeg te maken en nu weer door te gaan.”

Feyenoord lijkt zondag de ideale tegenstander om het goede gevoel terug te kunnen krijgen. De Rotterdammers bezorgden PSV begin december de eerste en voorlopig enige nederlaag dit seizoen in de competitie (2-1). In uitwedstrijden presteert Feyenoord niet best en bovendien speelt het team van trainer Giovanni van Bronckhorst drie dagen later de belangrijke bekerwedstrijd tegen Ajax.

„Die beker is nu een belangrijke prijs voor ze. Hoe zij er zondag zelf instaan tegen ons daar hebben wij geen invloed op. We moeten ons eigen ding doen en gewoon vasthouden aan ons plan en onze speelwijze”, besluit Viergever.