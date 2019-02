Fledderus op weg naar FC Groningen

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Fledderus de opvolger van Ron Jans. Die stopt na dit seizoen als manager technische zaken van FC Groningen.

De 36-jarige Fledderus stopte in de zomer van 2017 als voetballer. Bij Heracles ging hij daarna aan de slag als assistent van algemeen directeur Nico-Jan Hoogma en commercieel directeur Rob Toussaint. Fledderus schoof in maart 2018, toen Hoogma naar de KNVB was vertrokken, door naar de functie van technisch manager.

Fledderus maakte in 2003 zijn debuut in de eredivisie bij sc Heerenveen. Hij speelde daarna voor Telstar, FC Groningen, Roda JC en in twee periodes voor Heracles. In 320 competitiewedstrijden maakte Fledderus 32 doelpunten.