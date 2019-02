Nieuwe bolide Williams eindelijk in Barcelona

De FW42, de nieuwe auto, arriveerde woensdag in de vroege morgen op het circuit in de Spaanse stad. ,,Er is nog steeds een behoorlijke hoeveelheid werk te doen, maar iedereen doet zo veel als mogelijk'', aldus een woordvoerster van Williams.

Alle andere teams uit de Formule 1 rijden sinds maandag hun eerste testrondjes voor het nieuwe seizoen, dat over een kleine maand in Melbourne begint. Bij Williams, met coureurs Robert Kubica en debutant George Russell, liepen de werkzaamheden aan de FW42 uit.

De eerste testweek in Barcelona eindigt donderdag. Komende week volgt de tweede testweek, die ook vier dagen duurt.

Williams beleefde tussen 1980 en 1997 hoogtijdagen in de Formule 1. Afgelopen seizoen kwam het team in 21 races slechts tot zeven punten.