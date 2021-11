Novak Djokovic wil tenniscoach worden na spelerscarrière

Djokovic won zondag in Parijs zijn 37e masterstitel, een record. Hij verzekerde zich in de Franse hoofdstad tevens voor de zevende keer van de hoogste positie op de wereldranglijst aan het einde van het jaar en ook dat betekende een record. De standvastige nummer 1 van het mondiale klassement versloeg in Parijs zijn 25-jarige Russische rivaal Daniil Medvedev, de nummer 2 van de wereld, in drie sets.

„Als ik nu coach van hem zou zijn, zou ik nauwelijks iets te doen hebben”, zegt Djokovic veelbetekenend. „Hij is de leider van een nieuwe generatie. Hij heeft geen zwakke punten in zijn spel. Hij is momenteel waarschijnlijk mijn grootste concurrent en zal mij ooit opvolgen als nummer 1 van de wereld. Als Daniil fit blijft, gaat hij nog veel meer grandslamtoernooien winnen.”

Medvedev versloeg Djokovic in september in de finale van de US Open en veroverde daardoor in New York zijn eerste grandslamtitel. De Serviër staat met de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer nog altijd op twintig gewonnen grandslams. Djokovic kan in januari met de eindzege in Melbourne bij de Australian Open alleen recordhouder worden, maar het is nog onduidelijk of hij zal deelnemen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Mogelijk blijft hij weg vanwege de coronamaatregelen in de staat Victoria.