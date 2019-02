Adel doet intrede in DTM

Kopman is de 32-jarige, ex-Formule 1-coureur Paul di Resta die aan zijn zijde de achterkleinzoon van de laatste Oostenrijkse keizer Karl I heeft gekregen. De 21-jarige Ferdinand von Habsburg Lothringen maakt in de DTM zijn debuut en gaat één van de silhouet-versie van de Aston Martin Vantage besturen.

Nadat de Schot Di Resta en de Engelsman Jake Dennis al eerder waren gepresenteerd, maakte R-Motorsportbaas Florian Kamelger bekend dat ook de Spanjaard Daniel Juncadella en de Oostenrijker Habsburg het gaan opnemen tegen de merken Audi (met de Nederlander Robin Frijns) en BMW. Ook de 23-jarige Dennis maakt zijn debuut in de topklasse die dit jaar op 19-21 juli voor het eerst in actie komt op het TT Circuit Assen.

De Deutsche Tourenwagen Masters was vanaf 2001 een vaste gast op het circuit van Zandvoort maar promotor ITR besloot tot een koerswijziging. Zowel de voormalige Formule 3-kampioenen Di Resta en Juncadella bewaren goede herinneringen aan het duinencircuit. Beiden wonnen er de Masters of Formula 3 in resp. 2006 en 2012.