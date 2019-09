Roger Federer Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Met de opgave van Novak Djokovic tegen Stan Wawrinka in de vierde ronde van de US Open dient zich een enorme kans aan voor Roger Federer. De 38-jarige Zwitser staat pas bij de laatste acht, maar kan tot de finale alleen maar spelers treffen die hij in het verleden heeft gedomineerd.