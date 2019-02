Federer keert in Madrid terug op gravel

Daarmee keert de 37-jarige Zwitser na twee jaar afwezigheid terug op het Europese gravel. In de afgelopen twee seizoenen koos Federer ervoor om het Europese gravelseizoen over te slaan.

Sinds het toernooi van Madrid in het voorjaar op gravel wordt gespeeld, heeft de twintigvoudig grandslamwinnaar de titel daar twee keer gewonnen, in 2009 en in 2012. Het grandslamtoernooi van Parijs, het enige op gravel, heeft hij een keer gewonnen, in 2009.

,,Federer is een van de beste spelers aller tijden'', zegt toernooidirecteur Feliciano Lopez. ,,We zijn blij want zijn terugkeer naar Madrid is een cadeau voor het toernooi, vooral de fans kunnen deze unieke speler bewonderen op onze baan. Hem te zien spelen op gravel samen met Novak Djokovic en Rafael Nadal mag je niet missen."

Tussen de finale van het toernooi in Madrid en de start van Roland Garros zit twee weken.