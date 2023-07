Gastland Nieuw-Zeeland verrast Noorwegen in WK-openingsduel

De zege van Nieuw-Zeeland was niet onverdiend. Hoewel er in de eerste helft weinig kansen waren, deed de thuisploeg niet onder voor de nummer 12 van de wereld. Nieuw-Zeeland was juist met een slechte vorm aan het WK begonnen. Van de laatste elf wedstrijden werd er maar één gewonnen. Ook won het land geen van de eerdere vijftien duels op een WK.

Al snel na rust konden veel van de ruim 42.000 aanwezige fans juichen. Nieuw-Zeeland brak met een steekpass door de Noorse verdediging, waarna Hannah Wilkinson raak kon schieten na een lage voorzet. 10 minuten voor tijd was Noorwegen nog dicht bij de gelijkmaker, maar een afstandsschot belandde op de lat.

De Noorse Julie Blakstad probeert CJ Bott (links) van zich af te houden. Ⓒ ANP/HH

VAR-beslissing live aangekondigd

Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd miste Ria Percival voor Nieuw-Zeeland een strafschop, die was toegekend na tussenkomst van de VAR.

De Japanse scheidsrechter Yoshimi Yamashita had de eer om voor het eerst een VAR-beslissing verbaal kenbaar te maken in het stadion. Dat gebeurde door middel van een headset.

Minuut stilte

Het duel begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de schietpartij enkele uren voor de aftrap. Op de dag van de WK-start kwamen in Auckland drie mensen, onder wie de schutter, om het leven bij een schietpartij. Daarop besloot de FIFA het openingsfestival te schrappen. De festiviteiten beginnen nu op vrijdag.

De FIFA had al gezegd dat het schietincident „niets met de voetbaloperatie” rond het WK te maken had. Volgens de Nieuw-Zeelandse sportminister Grant Robertson zijn er verder ook geen zorgen over de veiligheid voor teams.

Openingsceremonie

De openingsceremonie in het stadion ging wel gewoon door. Er was een lokale ceremoniële dans te zien en ook waren alle 32 deelnemende landen vertegenwoordigd. In trainingsjacks van de kleuren van hun landen dansten de vertegenwoordigers op het officiële lied voor dit WK. Ook ging er vuurwerk de lucht in.

Er was een lokale ceremoniële dans te zien. Ⓒ ANP/HH

Vera Pauw

Mede-gastland Australië speelt later op de dag het tweede duel van dit WK, tegen Ierland dat door Vera Pauw wordt gecoacht.

Leeuwinnen

Voor de voetbalsters van Oranje begint zondag het WK. In het Nieuw-Zeelandse Dunedin is Portugal om 09.30 uur de tegenstander. Het elftal van bondscoach Andries Jonker speelt volgende week donderdag nog in de groepsfase tegen titelverdediger Verenigde Staten en op 1 augustus tegen Vietnam.