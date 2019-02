’Winnen is nu te moeilijk voor Van Barneveld’

Van Barneveld ontsnapte vorige week aan zijn tweede nederlaag op rij. Tegen Gerwyn Price herstelde hij zich knap, overleefde enkele wedstrijdpijlen en sleepte zo een gelijkspel (6-6 in legs) uit het vuur. Na afloop stelde de 51-jarige Hagenees dat hij ’enkele demonen zijn hoofd had verslagen’. ’Barney’ is bezig aan zijn laatste jaar en is nog altijd naarstig op zoek naar zijn oude niveau.

Op zoek naar

Dit keer is Mensur Suljovic de tegenstander. De Oostenrijker noteert prima gemiddelden, maar heeft uit twee partijen toch slechts één punt behaald. Al speelde hij wel al tegen Van Gerwen, daarin was Suljovic gewoonweg kansloos. „We weten allemaal dat je moet pieken op het juiste moment, maar Mensur speelt momenteel veel beter dan Raymond”, blikt darts-analist van SkySports, Wayne Mardle vooruit.

„Raymond is iemand die zo hard op zoek is naar een zege en het is zo moeilijk om die tijdens één van de zwaarste toernooien te behalen, zeker wanneer je die overwinning ook zo hard nodig hebt”, vervolgt Mardle. „Hij kreeg vorige week een punt en erkende zelf dat hij geluk had, maar ik zie het niet gebeuren dat Mensur wordt verslagen.”

Vernietigen

Verder heeft Mardle, die in zijn actieve carrière het tot maximaal de halve finale van een WK schopte, wel veel vertrouwen in Van Gerwen, die het in Dublin opneemt tegen Cross, de wereldkampioen van 2018 die door Mighty Mike dit jaar dus werd onttroond. „Ik denk dat Michael wint, omdat hij dat altijd doet. Ze speelden vorig jaar in de Premier League driemaal tegen elkaar en Michael vernietigde hem alle keren, inclusief tijdens de halve finales.”

Michael van Gerwen is na twee speelronden in de Premier League Darts nog ongeslagen. Ⓒ PDC

Van Gerwen verkeert in goede vorm en beleefde afgelopen weekeinde tijdens de Players Championships in Wigan twee bijzondere dagen. Zo won de 29-jarige Brabander al zijn vierde toernooi van dit jaar, gooide hij op indrukwekkende wijze een negendarter en haalde de drievoudig wereldkampioen uit naar een collega. Van Gerwen verweet Mervyn King namelijk een gebrek aan inzet in hun onderlinge partij in de halve finale. De negendarter was speciaal vanwege het feit dat hij op de weg naar de perfecte leg geen enkele maximale score van 180 liet noteren: 177, 174 en 150.

Programma 3e speelronde:

Gerwyn Price - James Wade

Steve Lennon - Peter Wright

Michael van Gerwen - Rob Cross

Michael Smith - Daryl Gurney

Mensur Suljovic - Raymond van Barneveld