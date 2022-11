Helmut Marko bevestigt terugkeer Daniel Ricciardo bij Red Bull

Red Bull-topman Helmut Marko heeft dat vrijdag in Abu Dhabi bevestigd tegenover de Duitse tak van Sky Sports. Bronnen bij het team melden dat de handtekeningen nog gezet moeten worden en er nog formaliteiten moeten worden afgewikkeld. Zodra dat is gebeurd, zal vermoedelijk een officiële aankondiging volgen. Ricciardo zal ook in de simulator werk verrichten voor de Formule 1-renstal. Met Liam Lawson heeft Red Bull al een reservecoureur in dienst, maar hij zal in 2023 ook actief zijn in de Japanse Super Formula en daardoor niet altijd beschikbaar zijn.

Ricciardo voerde ook gesprekken met Mercedes over een soortgelijke rol. De 33-jarige coureur had aanvankelijk nog een contract tot en met 2023 bij McLaren, maar die renstal kocht die verbintenis eerder dit jaar af.

Vijf seizoenen Red Bull

De achtvoudig racewinnaar reed in 2012 en 2013 voor zusterteam Toro Rosso, om vervolgens vijf seizoenen voor het vlaggenschip Red Bull Racing uit te komen. Avonturen bij Renault en McLaren verliepen vervolgens teleurstellend, al won Ricciardo vorig jaar op Monza wel een race.