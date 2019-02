Suarez de weg kwijt buiten Barcelona

In uitwedstrijden in de Champions League lijkt de 32-jarige voormalig Ajacied het scoren verleerd. De laatste zestien duels maakte Suarez namelijk geen doelpunt in een treffen buiten Camp Nou in de belangrijkste Europa Cup. Dat houdt in dat Suarez meer dan 24 uur het net niet heeft gevonden in een uitduel.

Ook in de Spaanse competitie staat de spits uit Uruguay al vier uitduels droog, maar maakte hij wel 56 treffers in 78 uitwedstrijden. In de Champions League scoorde Suarez in totaal zes keer in 22 wedstrijden buiten Camp Nou.

Suarez werkt de bal naast het doel van Olympoque Lyon. Ⓒ AFP

De laatste keer dat Suarez wel succesvol was in een treffen op vijandelijke grond was in het seizoen 2015/2016. Destijds maakte hij een doelpunt op bezoek bij AS Roma.