Mike Foppen maakt favorietenrol waar en pakt goud op 5000 meter

Zijn trainingsmaat Frank Futselaar arriveerde drie seconden later als tweede (13.39,39), Stan Niesten liep naar het brons: 13.45,36.

Foppen liep vier uur voor de finale van de 5000 meter de series van de 1500 meter en plaatste zich op die afstand voor de finale. Zondag mikt hij op nog een gouden medaille. „We hebben door de coronacrisis heel lang niks kunnen doen, dus ik ben zo blij dat we weer kunnen racen. Ik ben fit, in vorm en voel me goed. Dus waarom zou ik de dubbel niet proberen?”, zei hij kort na het behalen van zijn eerste titel.

Niet makkelijk

Hij voelde in de finale van de 5000 meter wel de inspanning van eerder op de dag. „Frank hield vanaf de start het tempo hoog, dus makkelijk ging het niet. Toch kon ik met nog 2 kilometer te gaan versnellen en de race controleren.”

Foppen evenaarde in Monaco het achttien jaar oude record van Kamiel Maase in een memorabele race, waarin de Oegandees Joshua Cheptegei het wereldrecord op de 5000 meter aanscherpte tot 12.35,36. „Ik wist lang van tevoren dat ik daar mocht lopen, dus had die race al vier weken in mijn hoofd. In Monaco wil iedereen hard lopen en het gaat ook altijd hard, al zeggen sommigen dat die baan te kort is.”

Heel even balen

Hij kreeg naar eigen zeggen weinig mee van het record van Cheptegei. „Ik was vooral met mijn eigen race bezig. Het groepje waarin ik liep had geen gangmakers, dus wij moesten zelf het tempo maken. Ik baalde wel heel even toen tot me doordrong dat ik exact dezelfde tijd had gelopen als Kamiel, want wat is nou 1 honderdste. Achteraf is het ook wel weer grappig.”

Foppen zal het record dit jaar niet meer verbeteren. Hij liep in Utrecht zijn laatste 5000. „Ik liep in Monaco ook onder de limiet voor de Olympische Spelen van Tokio, maar limieten gelden deze zomer niet. Het betekent dat ik volgend jaar sowieso nog een keer hard moet gaan, maar als ik naar mijn progressie kijk, verwacht ik dat het nog wel een stukje harder kan, dus dat Nederlands record zal er normaal gesproken wel komen.”