Opponent valt bokser Joshua aan

Jarrell Miller gebruikte de staredown in New York om Joshua flink te beledigen. Bovendien gaf de 30-jarige Amerikaan een duw aan Joshua, die bijzonder kalm bleef onder het verbale en fysiek geweld van Miller.

„Ik heb mijn research gedaan. Wie woog er minder dan honderd kilo tijdens de Olympische Spelen in 2012 en kwam in een jaar tijd zo’n negen kilo aan?”, schreeuwde Miller in Madison Square Garden. „Hij krijgt een therapeutische uitzondering (TUE) voor het gebruik van testosteron en andere dingen. Stop met het uithangen van de smeerlap. Ik ken bodybuilders die in een jaar niet eens zo veel spiermassa kweken.”

Jarrell Miller laat zich gaan. Ⓒ AFP

Een woordvoerder van Joshua reageerde op de aantijgingen. „Deze beschuldigingen kloppen totaal niet.” De Brit wordt regelmatig getest door het internationale antidopinggenootschap WADA het Britse antidopinggenootschap en het UKAD.

Joshua en Miller treffen elkaar op 1 juni in New York. Joshua is nog altijd ongeslagen in zijn loopbaan. Hij bleef ongeslagen in zijn voorgaande 23 duels, en won twintig keer met een knock-out. „En dat ga ik deze keer weer doen”, klonk het vastbesloten.

Bekijk hieronder de duw die Miller uitdeelde aan Joshua:

Miller moet worden tegengehouden. Ⓒ AFP