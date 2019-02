Mac-Intosch naar Fortuna Sittard

Fortuna had vanwege blessures behoefte aan een verdediger. ,,Calvin is een zeer welkome versterking. Hij is een fysiek sterke jongen die goed is aan de bal en de nodige ervaring heeft'', aldus Sjoerd Ars, technisch manager van Fortuna.

De 29-jarige Mac-Intosch doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar kwam bij de Amsterdammers niet verder dan het tweede elftal. In Nederland voetbalde hij verder bij Haarlem, Telstar, Almere City en SC Cambuur.

Fortuna Sittard staat na 22 speelronden op de elfde plaats in de eredivisie. Zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.