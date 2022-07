Estafette-drama in Eugene: ’We gaan met z’n allen een potje huilen’

Sport

Belgische atlete Zagré valt in solorace op WK over laatste horde

De Belgische atlete Anne Zagré beleefde een pijnlijke herkansing op de 100 meter horden bij de WK atletiek in Eugene. Ze kwam ten val op de laatst horden in een race die ze in haar eentje liep in stadion Hayward Field. Daarmee was haar optreden op de WK ten einde.