’Depay weer slachtoffer van inbraak’

Bij de aanvaller zou er opnieuw voor een heel groot bedrag aan merkartikelen zijn meegenomen. De inbrekers kwamen naar verluidt via een ruim het huis zijn binnengedrongen. Depay zou zijn vergeten zijn alarm in te schakelen. In augustus 2018 namen dieven al voor ruim 1,5 miljoen euro aan spullen mee uit het huis van de Nederlander.

Depay was niet de enige speler van Lyon die het slachtoffer werd van een inbraak. Ook bij zijn ploeggenoten Lucas Tousart en Pape Cheikh Diop drongen dieven hun huis binnen. Of de inbraken verband met elkaar houden, is niet bekend.

Depay gefileerd

De 25-jarige Depay speelde met Lyon gelijk tegen Barcelona: 0-0. In Franse media werd het optreden van de aanvalsleider van Oranje als zeer matig beoordeeld. Zowel L'Equipe als France Football gaf Depay het rapportcijfer 3. Op 13 maart is de return in Camp Nou.

