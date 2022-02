Bobsleeër Ivo de Bruin in achterhoede na eerste dag

De Bruin, met zijn compagnon Jelen Franjic, moest tijdens de eerste run al als derde team naar beneden en deed dat in een tijd van 1.00,46. Daarmee was hij de traagste op dat moment. De topfavoriet, Francesco Friedrich uit Duitsland, vertrok direct na De Bruin en was bijna anderhalve seconde sneller. Lang leek het erop dat het duo laatste ging worden, maar tussen de laatste teams zaten er toch nog een paar die trager waren.

In de tweede run zat de bob van De Bruin als een van de laatste in het schema. Op een enkeling na legden bijna alle duo’s een tragere tweede run op de baan. Dat gold niet voor De Bruin en Franjic. Zij waren een tiende van een seconde sneller (1.00,36) en klommen daardoor naar de 24e plek. Friedrich is ook na de twee runs de snelste, al liep zijn landgenoot Johannes Lochner wel iets in. Het gat met de rest is al gigantisch.

Voor De Bruin komt het beste onderdeel later deze Spelen met de viermansbob.