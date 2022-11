FIFA laat regenboogkledij toch stadions in, Duitse bond zet protest door

Bij het eerste duel tegen de Verenigde Staten werden diverse fans van Wales met onder meer hoedjes in regenboogkleuren in het stadion geweigerd. „We hebben van de FIFA de bevestiging gekregen dat de hoeden en vlaggen in regenboogkleuren zijn toegestaan in het stadion. Alle stadions zijn hiervan op de hoogte gebracht”, aldus de voetbalbond van Wales.

Er is tijdens dit WK veel te doen over uitingen ter bevordering van inclusie. De captains van Nederland, Duitsland, Engeland, Wales, België, Zwitserland en Denemarken wilden in Qatar met de speciale OneLove-aanvoerdersband spelen. Maar de FIFA liet echter weten dat er dan gele kaarten zouden volgen, waarna de nationale bonden besloten om het plan te laten varen.

Eerder dit WK werden er onder andere bij de wedstrijd van Wales tegen de Verenigde Staten nog fans geweigerd die een regenbooghoedje droegen. Ook kwam een journalist met regenboogkleuren op zijn shirt het stadion niet in.

Duitse voetbalbond etaleert OneLove-symbool in mediacentrum op WK

De Duitse voetbalbond heeft zich niet neergelegd bij het verbannen van de OneLove-campagne tijdens het WK in Qatar. De DFB zal het symbool etaleren op de reclameborden in hun mediacentrum in Al Shamal.

Het OneLove-symbool vervangt op de borden waar de spelers en staf voor zitten tijdens media-evenementen het logo van een sponsor die zich eerder heeft teruggetrokken.

Bekijk ook: FIFA laat opvallend statement Duitsers zonder gevolgen

Duitsland was een van de landen, waaronder ook Nederland, die in Qatar van plan was om de speciale OneLove-aanvoerdersband ter bevordering van inclusie te dragen. Het plan ging niet door na dreiging van de wereldvoetbalbond FIFA. Het Duitse elftal hield voorafgaand aan het eerste duel met Japan vervolgens demonstratief de hand voor de mond op de teamfoto. De wedstrijd eindigde in een 2-1-zege voor Japan.