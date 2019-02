Van Gerwen: ’Hij kan meedogenloos zijn’

De wereldkampioen van 2019 is op zijn hoede voor de wereldkampioen van 2018. „Ik heb meerdere keren tegen hem gespeeld en ik weet hoe meedogenloos hij kan zijn”, zegt Van Gerwen over de 28-jarige Engelsman. In onderlinge ontmoetingen leidt de Nederlander met 11-3.

Van Gerwen won afgelopen zaterdag in Wigan alweer zijn vierde toernooi van 2019. Bovendien produceerde hij tijdens Players Championship 3 een bijzondere negendarter. „Ik voel me goed op dit moment en ik ga erin zonder vrees. Als je de Premier League wilt winnen, moet je de beste spelers verslaan.”

Van Gerwen staat na twee avonden Premier League alweer bovenaan in de prestigieuze dartscompetitie. De Nederlander sloot de reguliere competitie sinds hij in 2013 voor het eerst meedeed altijd af als nummer één. In 2013, 2016, 2017 en 2018 won Van Gerwen de Premier League

„Ik heb de eerste twee avonden goed gespeeld (zeges op Michael Smith en Mensur Suljovic, red.), maar ik weet dat ik nog beter kan. Dat wil ik donderdag en de weken erop laten zien. Een ding is zeker: als we allebei ons topniveau halen, dan kan het een geweldige wedstrijd worden”, voorspelde Van Gerwen.

Het programma in Dublin (vanaf 20.15 uur)

Gerwyn Price - James Wade

Steve Lennon - Peter Wright

Michael van Gerwen - Rob Cross

Michael Smith - Daryl Gurney

Mensur Suljovic - Raymond van Barneveld