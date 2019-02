Vuelta 2020 telt 400 ’Nederlandse’ kilometers

Bekend was al dat Utrecht, Den Bosch en Breda de start- en finishplaatsen zijn van de driedaagse opening van de Vuelta op vreemde bodem. De eerste etappe is een ploegentijdrit over ruim 23 kilometer met start en finish bij de Jaarbeurs in Utrecht.

De tweede etappe gaat over 183 kilometer van Den Bosch naar Utrecht, waar de finish ligt bij het universiteitsterrein, het zogenoemde Science Park. Op de derde dag wordt vanuit Breda koers gezet richting Baarle-Nassau waarna het westwaarts richting Bergen op Zoom gaat en terug naar Breda over een afstand van 194 kilometer.

De Ronde van Spanje begint volgend jaar eind augustus, de precieze datum is nog niet bekend. Het is de tweede keer dat de Vuelta in Nederland van start gaat, eerder gebeurde dat in 2009 in Assen.

In 2018 wint Simon Yates (midden) de Vuelta. Ⓒ . EPA